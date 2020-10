Aurora Calcio, l’intervista al capitano Fausto Rebella: “Grandissimo primo tempo da parte nostra, inutile sollevare delle polemiche per gli episodi dubbi”

Quiliano. Oggi (o ieri, come preferite) i cairesi allenati da Simone Adami hanno affrontato al Picasso i padroni di casa del Quiliano&Valleggia, rimediando una sconfitta arrivata con il risultato di 2-1. La sfida è stata ruvida e tignosa, caratteristiche che non ne hanno comunque alterato la spettacolarità, considerando anche le numerose occasioni create da entrambe le squadre.

Al termine della partita i nostri microfoni hanno scelto di dare voce ai capitani delle due compagini. Grippo (numero 10 dei locali) ha parlato di vittoria importante e sudata, mentre Rebella (numero 8 dei valdormidesi) ha esordito dicendo: “A mio parere noi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, subendo due reti per colpa delle nostre uniche due sviste”.

Per quanto riguarda gli episodi dubbi che secondo alcuni avrebbero danneggiato l’Aurora, il capitano dei gialloneri si è dimostrato subito non intenzionato ad alimentare inutili polemiche: “Qualche decisione è stata effettivamente discutibile, in campo però andiamo noi e non dobbiamo farci condizionare… non serve recriminare adesso, il match ormai è terminato”.

“L’obiettivo stagionale resta comunque classificarci in una delle prime quattro posizioni – ha aggiunto – possiamo sicuramente farlo perché possediamo le qualità necessarie e anche oggi penso che siamo riusciti a dimostrarlo nonostante l’epilogo del match non sia stato quello da noi desiderato.”

Infine rispondendo alla domanda sull’apporto fornito dai tifosi avversari, Rebella ha dichiarato di non prendere in considerazione la presenza dei supporter quilianesi come possibile causa relativa alla sconfitta sofferta dai gialloneri. È terminata così l’intervista al capitano dell’Aurora, formazione che il prossimo weekend affronterà la Letimbro per tentare di riscattare lo stop sofferto proprio contro il Quiliano&Valleggia.