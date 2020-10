Aule fredde, Ciangherotti (Fi): “Alunni e genitori chiedono accensione anticipata dei riscaldamenti”

Albenga. Covid e scuole: non solo problemi legati alla sicurezza, alle mascherine e alle distanze, ma anche al freddo. A denunciarlo il consigliere comunale e provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti dopo “diverse segnalazioni da parte di studenti e famiglie”.

“Questa mattina, – ha spiegato, – ho fatto un sopralluogo in alcune scuole di Albenga e, nell’atrio. Molti alunni e anche diversi genitori mi hanno richiesto l’accensione anticipata dei riscaldamenti, perchè, con le finestre aperte durante le lezioni per far circolare l’aria, sono già costretti ad usare le coperte in classe per fare lezione”.

“Condivido, da papà, il timore che, per proteggere gli studenti dal coronavirus osservando le linee guida del ministero dell’Istruzione, ci sia maggior rischio di ammalarsi di febbre e influenza”, ha aggiunto l’amministratore forzista.

“Ho scritto immediatamente al sindaco di Albenga e agli Uffici della Provincia per attivarsi subito nell’accensione anticipata del riscaldamento, in modo da compensare le basse temperature causate dal ricambio di aria, necessario per la riduzione del rischio di contagio, senza così gravare eccessivamente sui bambini e sul personale scolastico”, ha concluso Ciangherotti.