Atto vandalico: chiuso parco giochi a Noli

Noli. Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale su un atto vandalico avvenuto all’interno di un parco giochi a Noli.

Ignoti sono entrati all’interno dell’area di via Matteotti, distruggendo alcune attrezzature.

A seguito dell’episodio l’amministrazione comunale è stata costretta alla chiusura del parco per i bambini, in attesa di ripristinare i giochi così come completare le operazioni di messa in sicurezza.

“Siamo dispiaciuti per l’accaduto e confidiamo nel senso civico di tutti per scongiurare in futuro eventi così deplorevoli” affermano dal Comune nolese, commentando il raid commesso da alcuni vandali.

E intanto sulla situazione di degrado complessivo della zona che interessa il parco giochi nolese non sono mancate polemiche, specie sui social.