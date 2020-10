Atletica leggera: Anabel Vitale e Marco Zunino in raduno con la nazionale giovanile

Savona. Sono 103 (54 maschi e 49 femmine) i convocati per il raduno della nazionale italiana giovanile in programma a Grosseto, in Toscana, da giovedì 29 ottobre a domenica 1 novembre.

Il vicedirettore tecnico per il settore giovanile Tonino Andreozzi ha comunicato l’elenco dei selezionati: gli atleti nati nel 2002 e 2003 nella prossima stagione faranno parte della categoria under 20, attesa dagli Europei di Tallinn a luglio e dai Mondiali di Nairobi ad agosto, e gli azzurrini del 2004 il prossimo anno potrebbero disputare gli Europei Under 18, in casa, a Rieti, dal 26 al 29 agosto.

I convocati liguri sono cinque: Marco Zunino (Atletica Arcobaleno Savona) per la velocità, Anabel Vitale (Atletica Arcobaleno Savona) per gli ostacoli, Matteo Oliveri e Chiara Smeraldo (Maurina Olio Carli) per i salti, Davide Costa (Cus Genova) per i lanci.