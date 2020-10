Asl2 savonese, radiologia aperta anche la domenica per smaltire gli esami bloccati nel lockdown

Provincia. Da ottobre a dicembre 2020 le strutture di radiologia/neuroradiologia dell’Asl2 hanno programmato aperture alcune straordinarie domenicali e serali al fine di garantire l’erogazione di esami ambulatoriali (Tc, Rm e mammografia), non espletati nel periodo di chiusura dovuto all’emergenza da coronavirus.

“Questa opportunità – riferisce il dottor Alessandro Gastaldo, direttore del dipartimento diagnostica dell’Asl2 e coordinatore del dipartimento interaziendale regionale – consentirà di ridurre la lista di attesa e di riassorbire gran parte delle richieste accumulate e nel contempo permetterà l’accesso degli utenti in una giornata o in una fascia oraria in cui è presente in ospedale un minor numero di persone, garantendo quindi maggior distanziamento e minori tempi di attesa.”

Nella giornata di domenica, nella sede di Savona, saranno eseguiti anche gli esami di screening mammografico (in aggiunta a quelli svolti settimanalmente) con l’obiettivo di ridurre le tempistiche di smaltimento delle indagini sospese.

Per raggiungere tale obiettivo è necessaria la più ampia adesione da parte delle donne che possono venire in ospedale dove viene garantita la massima sicurezza.