Asl2 Savonese, ecco come prenotare la vaccinazione antinfluenzale

Provincia. È partita con un mese di anticipo (e terminerà il 22 dicembre) la campagna di vaccinazione antinfluenzale, anche quest’anno raccomandata e gratuita per i soggetti e le categorie a rischio, con un ampliamento delle fasce di età per le quali è prevista la gratuità della vaccinazione.

“Risulta di fondamentale importanza – afferma la dottoressa Virna Frumento, direttore della struttura di igiene e sanità pubblica di Asl2 – aumentare il tasso di copertura vaccinale, anche in riferimento all’emergenza epidemiologica da coronavirus, al fine di ridurre i casi gravi di influenza stagionale che potrebbero sommarsi alla casistica Covid-19 e consentire una diagnosi differenziale con le altre forme infettive respiratorie, spesso caratterizzate da esordio clinico ed evoluzione simili”.

L’Asl ha acquistato 88 mila dosi di vaccino e ad oggi sono state consegnate ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta 20 mila dosi circa. L’obiettivo è quello di arrivare ad una copertura di almeno il 75 per cento della popolazione a rischio.

L’Azienda ha messo a disposizione canali dedicati per la prenotazione e ricorda che la campagna vaccinale durerà circa 3 mesi, consentendo la più ampia adesione a tutti i soggetti che fanno parte delle fasce a rischio per età o patologia. E’ possibile effettuare la vaccinazione dal proprio medico di famiglia o dal pediatra.

In alternativa, si può effettuare il vaccino presso gli ambulatori dell’igiene e sanità pubblica prenotando con una tra le seguenti modalità. E’ possibile scrivere una mail a influenza@asl2.liguria.it indicando nome, cognome, data nascita, codice fiscale, eventuali patologie di rischio e/o lavori a rischio, recapito telefonico. In alternativa è possibile telefonare ai seguenti numeri: per i distretti di Savona e Carcare il numero è lo 019.8405405 (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30, martedì e mercoledì dalle 14 alle 17), per i distretti di Loano e Albenga il numero è 0182.546253 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30). Ulteriori dettagli su www.asl2.liguria.it.