Savona. Domenica 4 ottobre sono stati due gli appuntamenti per gli Arcieri granatiere. La compagnia savonese di tiro con l’arco, infatti, ha affrontato due impegni di primo piano in Piemonte, con la gara di arco olimpico al chiuso ad Alessandria e di 3D arco nudo a Rivoli.

Ad Alessandria si è distinta bene Beatrice Tarantini; nella gara sui 18 metri tra le ragazze, la Tarantini si è posizionata al secondo posto. Bene anche, tra i Master dei Granatiere, Giuseppe Tarantini, che ha registrato il suo record personale.

Foto 3 di 9

















A Rivoli, invece, si è disputata una gara all’aperto, con un percorso di tiro alla sagoma nel bosco. Tra le Under 20 Dea Dauti ha vinto la competizione, registrando anche il proprio record personale. Tra gli Over 20, dodicesimo posto per Marconcini, sedicesimo per Ferraris e ventesimo per Li Calsi.