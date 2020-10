Arcelor Mittal, Fiom: “Il governo gioca al rinvio e usa il Covid per evitare un confronto vero”

Liguria. “Oggi il governo convoca l’ennesima riunione rendendo impossibile la presenza di tutte le delegazioni sindacali di Arcelor Mittal”. Lo dichiarano dalla Fiom Genova.

“Il governo si nasconde dietro la vicenda del covid-19 per evitare un confronto vero sul futuro di tutti gli stabilimenti in Italia convocando delegazioni sindacali ristrettissime e negando anche un collegamento video con tutte le realtà sindacali in Italia”.

“Nell’ultimo incontro del 28 settembre – spiegano – il rappresentante di Invitalia ha dichiarato che servono due settimane per concludere la Due Diligence e ipotizzare una prima soluzione dell’assetto societario della ex Ilva e poi sempre ipotizzare un piano industriale ed i livelli occupazionali. Appare sempre più chiaro che questi appuntamenti servono a produrre nuovi appuntamenti che non permettono un confronto vero con il sindacato ed i lavoratori mentre si avvicina la data del 30 novembre nella quale Arcelor Mittal può decidere di abbandonare gli stabilimenti ex Ilva”.

“Qualcuno sembra ipotizzare che un sindacato messo alle strette dell’ultimo minuto possa ingoiare qualsiasi rospo. Per quel che ci riguarda non sarà il nostro caso e risponderemo adeguatamente ad ogni tentativo di farci soffocare in perdita di posti di lavoro e perdita di salario” concludono da Fiom.