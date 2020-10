Arca Crociere 2020

(illustrazione di Emanuele Luzzati)

Gentile Cliente,

siamo qui a scriverVi in maniera informale in merito alla Vostra richiesta di risarcimento danni morali e materiali. Vorremmo iniziare esprimendo tutto il nostro rammarico riguardo alla cocente insoddisfazione che abbiamo vista espressa nel Suo reclamo con toni talmente coloriti che, in tutta sincerità, non ci saremmo mai aspettati poter uscire dalla Vostra penna. In quanto nostro cliente più prestigioso e più altolocato, siamo estremamente dispiaciuti di non avere riscontrato questa volta la Vostra Altissima approvazione.

La nostra compagnia di costruzione e navigazione vanta lustri di esperienza nel settore navale, e può fregiarsi di premi e riconoscimenti per ambiti quali: sicurezza, soddisfazione, integrità, e, crediamo di non mentire, quando sosteniamo di aver cercato sin dal primo contatto con Voi , di soddisfare ogni Vostra più piccola richiesta, sebbene potesse sembrarci quantomeno bizzarra.

Vado quindi a elencarVi i punti di controversia in essere.

1 REPARTO ORDINI e PREVENTIVI

Durante il Vostro primo contatto con la nostra stimata collaboratrice, la Signorina Orietta (si dice Signorina, Nostro Signore, non “povera vecchia inutile zitella”), la suddetta si adoperò con estrema sollecitudine malgrado venisse esortata con frasi sconnesse riguardanti un fantomatico virus che ci avrebbe uccisi tutti e presa a male parole riguardo a certe incomprensibili faccende di mele e di serpenti.

2 REPARTO MATERIALI e COSTRUZIONE

Il nostro reparto ricerca materiali è stato duramente messo alla prova dalla richiesta anomala di legno di cedro vecchio di almeno 50 anni, e il reparto costruzioni ha trovato obsoleto il progetto di imbarcazione da Voi presentato. Noi costruiamo piroscafi, motoscafi, navi da crociera, non arche. Le saette, le maledizioni, le cavallette durante la lavorazione, non hanno certo aiutato la consegna nei tempi previsti.

3 REPARTO SELEZIONE PERSONALE DI BORDO

Malgrado tutte le selezioni effettuate, non ci è stato possibile trovare un comandante che corrispondesse al nome di “Noè”, e le Vostre imprecazioni(non oso ripeterle) non hanno certo aiutato le nostre addette alle risorse umane a reperire ciò che pretendevate, inoltre, l’insultare il povero comandante filippino augurandogli di essere il primo a “crepare di virus” non ha certo aiutato il morale dell’equipaggio.

4 CARICO PASSEGGERI, ANIMALI E DERRATE ALIMENTARI

Riteniamo aver espletato il carico delle coppie di esemplari da Voi richiesti in maniera impeccabile. Gli esemplari, esenti da virus come certificato da tampone, sono stati selezionati tra i migliori rappresentanti della specie umana, e sono stati messi in condizioni ottimali per garantire la sopravvivenza della intera umanità. Per quanto riguarda gli animali, abbiamo provveduto scrupolosamente al carico delle coppie (a parte i liocorni mai pervenuti).

5 SICUREZZA A BORDO

L’introduzione di armi, alcool e sostanze stupefacenti a bordo é severamente vietata, e la direzione nautica si manleva, quindi, da ogni atto che è derivato dalla contravvenzione della suddetta regola. Gli spiacevoli fatti derivati dall’utilizzo di materiali proibiti non sono quindi da ritenersi di nostra competenza.

6 SMALTIMENTO SALME

In seguito agli episodi di violenza, omicidio, cannibalismo e odio razziale, la direzione ha quindi decretato il fallimento della creazione di una bolla navale protetta esente da virus, e chiede a Voi, Dio, di decidere del destino dei superstiti e dello smaltimento delle salme a bordo.

CONCLUSIONI

Considerati quindi i suddetti punti la direzione rifiuta qualsiasi accusa, e nega il risarcimento di danni morali e materiali, consiglia altresì di recidere il contratto con l’umanità intera, tralasciando questo sciocco e puerile mezzuccio del virus e tornando alla comoda modalità utilizzata dalla gestione precedente: un bel diluvio e via.

Cordiali Saluti

Arca Crociere.

