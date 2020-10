Savona. Mentre finalmente anche i campionati provinciali e regionali riprendono, anche l’attività arbitrale è ripartita. Terminati i vari raduni, è tempo di bilanci per la sezione AIA di Savona ed esprime tutta la sua soddisfazione il presidente Fabio Muratore: “In totale abbiamo avuto ben ventidue nostri associati che hanno partecipato ai raduni nazionali o a quello regionale: il lavoro fatto dalla Sezione in questi anni continua a dare i suoi frutti”.

Cinque arbitri savonesi sono attualmente a livello nazionale: in CAN D Mirri come arbitro e Manni e Santini come assistenti, oltre a Vignola in qualità di osservatore arbitrale; alla CAN Calcio a Cinque Fantino.

Diciassette i fischietti savonesi a livello regionale: oltre a Cossu e Gaggero come osservatori arbitrali (ossia coloro che visionano la prestazione di un arbitro ed assegnano un voto) e Ferrara osservatore calcio a cinque, vi sono gli assistenti Angelov e Doci. E poi una folta pattuglia di arbitri: Albanese, Bardini, Dinapoli, Fanciullacci, Falamischia, Fontana, Ghiso Dario, Iovinelli, Morciano (calcio a cinque), Rizzello, Daniel Vergani, Vitale, che è impegnato anche nel calcio a cinque.

Il lavoro svolto alla base a livello provinciale dagli organi tecnici della Sezione di Savona (oltre al Presidente Muratore, il suo vice Roba e l’organo tecnico Marco Vergani) è sempre continuo e molto impegnativo: cinquantacinque arbitri e quindici osservatori erano i convocati al raduno dell’Organo tecnico sezionale.

“Possiamo sembrare tanti – afferma il vicepresidente Simone Roba – ma siamo sempre pronti ad avere nuovi colleghi: sta infatti partendo il nuovo corso arbitri”.

Chi fosse interessato a svolgere un’attività sportiva che prevede rimborsi spese fin dalla prima gara arbitrata e la possibilità di entrare gratis allo stadio (non appena sarà nuovamente possibile), può inviare un’email a savona@aia-figc.it per informarsi circa le modalità di iscrizione al corso gratuito per arbitro di calcio.