Appello per un gatto trovato a Savona: Enpa lo salva e cerca il proprietario

Savona. Trovato in ieri in via Nostra Signora del Monte, un vivace gatto maschio, quasi certamente di proprietà mentre vagava sulle alture di Savona. È stato recuperato dai volontari dell’Enpa.

È ora ricoverato presso la sede della Protezione Animali in via Cavour 48 r a Savona. Il proprietario potrà contattare l’Enpa al 019 824735 da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

“Da inizio 2020 Enpa Savona ha ricoverato, provenienti dal comune di Savona, 134 gatti feriti o malati, di cui 71 adulti e 73 cuccioli. Per curarli, accudirli e poi rimettere nella colonia felina libera di provenienza gli adulti guariti, custodire fino all’adozione i cuccioli ed i soggetti non più autosufficienti, nonché ricoverare a tempo indeterminato i soggetti non autosufficienti non adottati nel proprio gattile AmicoGatto di Albissola Marina, l’associazione ha speso migliaia di euro, compresa una micidiale IVA al 22%” commentano dall’Enpa.

“L’attività è svolta in base a convenzione con il Comune di Savona (per legge regionale del 2000 i comuni hanno il compito di accogliere e curare i gatti feriti e malati delle colonie feline) il cui contributo, già allora insufficiente, è invariato da molti anni” concludono.