Andora. Alle fasi finali l’intervento da 400 mila euro per il rinnovo dei sottoservizi e la posa di condutture dell’acquedotto, nella zona fra la rotonda all’uscita dell’autostrada e quella all’incrocio fra via San Lazzaro e via Europa Unita ad Andora. Si tratta solo dell’ultimo di una serie di lavori che hanno visto sostituite anche le condutture sulla via Aurelia.

“L’intervento fra la rotonda dell’autostrada e la rotonda di via Europa Unita, ha interessato tutti i sottoservizi, ha previsto il rifacimento e la manutenzione dei marciapiedi e interviene su una zona che in futuro sarà strategica per l’approvvigionamento di acqua– ha spiegato il sindaco Mauro Demichelis – Grazie a un accordo con l’acquedotto San Lazzaro e senza oneri a carico del Comune, sotto la via San Lazzaro si sono poste le condutture per il collegamento tra gli impianti dell’acquedotto di Villanova d’Albenga e il Dianese, che garantirà approvvigionamento d’acqua ad Andora in ogni periodo dell’anno. Altre condutture verranno posate sotto la pista ciclabile. In pratica, quando l’accordo sarà a sistema non ci sarà più bisogno di smantellare le nostre strade perché le tubature necessarie al collegamento saranno già al loro posto”.

Foto 2 di 2



Altro intervento importante, in via di completamento, riguarda la via Aurelia, dove è stata sostituita una lunga conduttura dell’acquedotto. “Il cantiere si è protratto fino a completa rimozione della parte che risultava danneggiata o logora – ha dichiarato Demichelis – Oltre a limitare le perdite di acqua, si è intervenuto su una problematica dei sottoservizi che provocava, fra l’altro, l’allagamento di parte di una spiaggia pubblica”.