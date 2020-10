Anche a Finale il progetto “Time to Care” a sostegno delle persone anziane

Liguria. Dalla collaborazione del Forum del Terzo Settore con il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile coadiuvato con il dipartimento della famiglia della presidenza del Consiglio dei Ministri nasce il bando “Time to Care”, un progetto rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliano impegnarsi, per un periodo di sei mesi, in attività di supporto e assistenza alle persone anziane.

Il bando nasce nel periodo di emergenza sanitaria per sostenere una delle categorie maggiormente esposte al contagio del coronavirus mediante il coinvolgimento dei giovani e con l’obbiettivo di promuovere lo scambio tra generazioni, favorendo l’inclusione delle persone anziane nella vita sociale.

A Finale Ligure saranno selezionati 10 giovani che verranno impegnati in servizi di assistenza a domicilio e/o distanza nei confronti degli anziani, in attività di consegna della spesa, pagamento bollette, acquisto farmaci, contatti con i medici di base o anche assistenza da remoto per servizi di ascolto e conforto alle persone sole.

La domanda di partecipazione deve essere inviata all’ente che realizzerà il progetto e cioè la cooperativa Lanza del Vasto entro le 14 del 31 ottobre utilizzando un apposito form che si può richiedere all’indirizzo mail timetocare@lanzadelvasto.it.

I giovani selezionati firmeranno un contratto di collaborazione coordinata e sarà riconosciuto loro un ‘indennità mensile oltre ai contributi previdenziali, avranno una copertura assicurativa e saranno dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale anticovid. Inoltre, riceveranno una formazione ad hoc per essere impiegati nelle azioni progettuali degli enti del terzo settore e al termine delle attività verrà loro rilasciato dall’Ente un attestato di riconoscimento delle competenze.