Alunna risulta positiva al Covid, quattro classi delle elementari di Savona in quarantena

Savona. Sono quattro le classi della scuola primaria “Cristoforo Colombo” di Savona che dovranno restare in quarantena in quanto i loro alunni sono entrati in contatto con una compagna di scuola di un’altra sezione risultata poi positiva al Covid-19 (leggi qui).

Con una comunicazione inviata nel pomeriggio alle famiglie, il dirigente scolastico Vincenzo Tedesco ha comunicato che “le attività didattiche saranno sospese fino al 26 ottobre compreso”.

“Contestualmente, il dipartimento di prevenzione di Asl22 prescrive la quarantena degli alunni delle [quattro] classi fino allo stesso giorno. I familiari degli alunni non sono posti in isolamento ma si raccomanda di limitare gli spostamenti (solo lavoro/scuola)”.

Infine, per agevolare gli alunni “verrà attività il servizio di didattica digitale integrata, per il quale seguiranno indicazioni da parte dei singoli team docenti”.