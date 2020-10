Ponente. E’ una donna di circa 70 anni il sesto cadavere avvistato questa mattina nell’imperiese, dopo i cinque già recuperati nella giornata di ieri.

Questa volta il corpo galleggiava tra i flutti di Borgo Prino, ad Imperia, trascinato dalla mareggiata e dalle correnti.

Non si conosce ancora l’identità della vittima, ma non si esclude che possa trattarsi di un disperso dell’alluvione. Ora sono in corso le operazioni di recupero, in seguito si procederà al riconoscimento.

Due i cadaveri trovati a Sanremo, entrambi nello specchio acqueo antistante la spiaggia dei Tre Ponti. Altrettanti quelli emersi a Ventimiglia: uno, in stato di decomposizione, era sulla battigia in passeggiata mare Trento Trieste; l’altro sul greto del fiume Roja a Trucco. Il quinto cadavere, appartenente a un uomo, è stato trovato a Santo Stefano al Mare, in località Villa Reggia.

(in collaborazione con Riviera24.it).