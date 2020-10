Alluvione a Ventimiglia, la città cerca volontari: “Centinaia di cantine allagate, aiutateci”

Ventimiglia. La situazione a Ventimiglia è drammatica. Ci sono centinaia di cantine, garage, box, locali interrati ancora completamente allagati a seguito dell’esondazione del fiume Roja avvenuta tra venerdì e sabato.

Per questo Domenico “Nico” Martinetto, nominato coordinatore dei volontari insieme con il consigliere di maggioranza Giuseppe Palmero e il collega di minoranza Gabriele Sismondini lanciano un appello a tutte le persone che da tutta la Liguria vogliano recarsi a Ventimiglia per dare un contributo.

Il luogo di appuntamento per tutti è in piazza del Comune, dove uno dei tre coordinatori sarà sempre presente per dare indicazioni ai nuovi arrivi. E’ bene presentarsi muniti di pala o altri attrezzi utili.

Per info: 3298860746 (Gabriele); 3450427030 (Nico); 3393393049 (Giuseppe).