Finale Ligure. Grandi Lavori Fincosit Spa si è aggiudicata la gara di appalto per la realizzazione del maxi ripascimento strutturale del litorale di Varigotti gravemente danneggiato dal maltempo e dalle forti mareggiate. L’annuncio è arrivato oggi dal vice sindaco e assessore ai lavori pubblici del Comune di Finale Ligure Andrea Guzzi.

Si tratta dell’intervento che era stato concertato con la Regione Liguria, dal valore di 2,5 mln di euro, risorse stanziate dal Dipartimento di Protezione civile. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, il bando di gara e ora l’affidamento ufficiale dei lavori.

“Un’opera sicuramente impattante e che sarà da programmare con la ditta, anche in relazione alla contemporaneità dei lavori previsti per la nuova passeggiata di Varigotti (intervento da 1,5 mln di euro). Nei prossimi giorni si svolgerà un tavolo operativo per stabilire un cronoprogramma preciso. L’obiettivo è quello di limitare al massimo ogni tipo di disagio: da questo punto di vista lavoreremo assieme all’associazione Varigotti Insieme” sottolinea Guzzi.

“Stiamo parlando di riversare sul litorale di Varigotti 40 mila metri cubi di materiale, quindi diversi mezzi in azione per eseguire i lavori. Tempistiche? Si parla di almeno 4-5 mesi, tuttavia bisogna ancora valutare il parallelo intervento sulla passeggiata e capire al meglio come procedere” aggiunge.

“Siamo molto soddisfatti di aver avviato il percorso di cantierizzazione per il litorale di Varigotti così duramente colpito dal maltempo e dalle mareggiate: assieme alla nuova passeggiata due opere che daranno un pieno rilancio al borgo saraceno” conclude il vice sindaco e assessore Guzzi.