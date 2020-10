Albissola Marina. Incidente stradale questa mattina, una manciata di minuti dopo le 9, ad Albissola.

A scontrarsi sono stati due bus. Si è trattato di un tamponamento, con un impatto piuttosto violento, avvenuto sulla via Aurelia, nei pressi del ristorante Prana e della fermata loro dedicata.

Entrambi i mezzi hanno riportato ingenti danni: uno al parabrezza, che è finito semi distrutto, mentre sul bus tamponato il vetro posteriore è andato completamente in frantumi.

Grande spavento, ovviamente, per tutti i passeggeri, ma, stando a quanto riferito, non ci sarebbero feriti in seguito all’incidente. Conseguenti i lavori per mettere in sicurezza la strada per via dei frammenti di vetro e la presenza sull’asfalto di alcuni liquidi persi da uno dei mezzi.

A causa dello scontro, le tratte dei due bus dovranno essere sostituite da altri mezzi della Tpl. Sono perciò previsti possibili rallentamenti o soppressioni di alcune corse durante la mattinata.