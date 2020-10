Albisola, via Sisto IV presa (di nuovo) di mira dai vandali: danneggiati i finestrini di alcune auto parcheggiate

Albisola Superiore. Nella notte tra sabato e domenica sono state vandalizzate alcune automobili parcheggiate in via Sisto IV ad Albisola Superiore. A essere danneggiati, al momento da ignoti, i finestrini di alcuni veicoli appartenenti ai residenti della zona.

L’accaduto non può che far venire in mente l’atto vandalico dello scorso anno (avvenuto proprio lungo la stessa via il 21 aprile, leggi qui) che ha causato il rogo di ben 14 autovetture, che era divampato intorno alle 2 di notte e che ha necessitato dell’intervento dei vigili del fuoco.

Questo episodio, come altri verificatisi in altre zone della città negli ultimi anni, allarma gli abitanti che chiedono l’installazione di alcune telecamere. In occasione, il vicesindaco Roberto Gambetta si dichiara dispiaciuto per l’accaduto, assicurando: “Al momento abbiamo partecipato ad un bando che prevede l’acquisizione di alcune telecamere e il posizionamento sugli ingressi principali con lettura targhe”, affermando che, tuttavia, “è pressoché impossibile sviluppare una sorta di ‘grande fratello’ su tutta la città”.

L’invito comunque è sempre quello di denunciare il fatto alle forze dell’ordine e di portare le criticità della via nella prossima riunione di quartiere organizzata dal Comune di Albisola Superiore per un confronto tra residenti e amministrazione.