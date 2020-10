Albisola, donna investita sulla via Aurelia: trasporto d’urgenza in ospedale

Albisola Superiore. Investimento pedonale ad Albisola. È accaduto intorno alle 9,30.

Le informazioni sull’accaduto sono ancora poche e frammentarie ma, stando a quanto riferito, ad essere investita, per cause in via di accertamento, è stata una donna.

Ha riportato diverse ferite e lesioni e immediata è scattata la chiamata ai soccorsi. Tempestivo l’intervento di un’ambulanza della Croce Oro Mare di Albissola.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata, in codice rosso, all’ospedale San Paolo di Savona.