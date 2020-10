Albenga. É stata un vero e proprio successo la terza edizione dei Convegni sul Mistero ad Albenga che si è conclusa domenica scorsa. Tre appuntamenti dedicati alla misteriosa Rennes le Chateau e le sue connessioni con la ligure Altare, agli enigmi e le curiosità che interessano il controverso mondo dell’ufologia ed alla affascinante storia dei Cavalieri Templari, ricca di tradizioni e leggende.

Temi affrontati da alcuni dei più importanti studiosi, autori, ricercatori e divulgatori dei vari settori, dallo studioso e scrittore Giorgio Baietti che presto rivedremo anche al fianco di Roberto Giacobbo in occasione di una delle prossime puntate della trasmissione di Italia1 Freedom dedicata proprio a Rennes le Chateau, al giornalista e direttore letterario, in passato già referente del CUN (Centro Ufologico Nazionale) per il Piemonte, Danilo Tacchino, il ricercatore e divulgatore Gabriele Beati di A.R.I.A (Associazione Ricerca Italiana Aliena), il Gran Priore Magistrale dell’Ordre des Templiers de Jerusalem del Principato di Monaco, Domizio Cipriani, il medievalista e storico Mario Cennamo e il Rettore dell’Accademia di studi Templari e Rosacroce del Principato di Monaco, Cornelio Bertero.

Tutti gli appuntamenti organizzati da LuNa Comunicazione-Eventi, promossi da Misteri di Liguria con il patrocinio del comune di Albenga e presentati da Luca Valentini si sono svolti nella sala quadrata del magnifico Palazzo Oddo, ad Albenga, nel totale rispetto delle norme anti-Covid e facendo registrare il tutto esaurito molti giorni prima della data indicata per le conferenze, che sono state seguite da un vasto pubblico anche online grazie alle dirette streaming predisposte settimanalmente per l’occasione.

L’organizzazione ringrazia sentitamente “le tante persone intervenute, i partner per la cultura che hanno sposato l’iniziativa contribuendo in modo sostanziale alla sua buona riuscita, il Mamita di Loano, il Caffè letterario Ai Giardinetti e Ottofood di Albenga e Bioessenze, i Fieui di Caruggi, il Museo della Fionda di Albenga e i tanti media che se ne sono occupati a livello regionale e nazionale, dal bimestrale “Misteri” che ospiterà un lungo articolo sui temi trattati durante i convegni nel prossimo numero di novembre, a Radio104, Edizioni Atene e Antea Edizioni, Cronaca Quí (Torino), Misteri Sabaudi di Radio Antenna1 (Torino), Miraflores Press, Aplomb Sabaudo e FV Editori Milano, i giornalisti e tutte le importanti testate giornalistiche online e cartacee che hanno scritto dell’edizione di quest’anno dando appuntamento ai Convegni sul Mistero 2021″.