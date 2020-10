Albenga, smaltimento dei rifiuti: ecco le nuove disposizioni anti-Covid

Albenga. Il Comune di Albenga informa che, a seguito dell’emanazione dell’ordinanza n.75/2020 del Presidente della Regione Liguria avente ad oggetto: “Smaltimento di rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per Covid 19. Reiterazione con modifiche delle misure di cui all’ordinanza n.8 del 18 marzo 2020 fino al termine dello stato di emergenza” il servizio sarà modificato.

Ecco come: per i soggetti risultati positivi al Covid 19 e pertanto tenuti all’isolamento domiciliare in base alle indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio rimane attivo il servizio di raccolta indifferenziato di tutti i rifiuti destinati a ciclo separato attraverso ditta specializzata; per quanto riguarda tutte le altre utenze domestiche che includono soggetti non positivi al Covid, ma segnalati per misure di carattere cautelare dalle ASL, sarà attivata la gestione dei rifiuti urbani tramite raccolta in doppio sacco in cui conferire tutti i rifiuti prodotti senza differenziazione.

Il Comune precisa quindi che se fino a questo momento anche per i soggetti in quarantena, ma non positivi, era attivo il servizio di ritiro rifiuti attraverso ditta specializzata, da oggi gli stessi non dovranno fare la raccolta differenziata, ma dovranno inserire i propri rifiuti indifferenziati in doppio sacco. Gli stessi saranno ritirati secondo calendario ordinario.