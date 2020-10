Albenga. L’associazione di promozione sociale Civico 41 dona ai vigili del fuoco una barella di ultima generazione, in grado di portare pesi superiori agli 11 quintali (una normale porta mediamente 120 kg), completa di accessori. L’attrezzo mancava in tutta la regione, non solo al Corpo dei Vigili del Fuoco, ma neppure le varie Croci e la Protezione Civile ne erano provviste.

“Insieme alla barella, siamo riusciti a donare anche una speciale piastra con la quale diventa possibile calare due Vigili del Fuoco nel caso in cui, per effettuare il soccorso, sia necessario superare uno sbalzo” spiega Roberto Ferrari presidente di “Civico 41”.

La consegna della barella toboga taglia XL è avvenuta ieri mattina presso la caserma di Albenga. “La nostra associazione aveva appreso delle ripetute difficoltà da parte dei Vigili del Fuoco nei soccorsi di persone di grossa taglia, fonti di tempi lunghi che spesso potevano rivelarsi fatali, oltre a rischi e spesso poco dignitosi. Ci raccontarono, ad esempio, di come furono costretti a calare un cadavere di un giovane dentro un involucro di solito usato per mettervi le macerie nei cantieri, sotto gli occhi dei genitori…”.

“Per questo lo scorso 5 luglio – spiega – lanciammo dalla nostra pagina Facebook una sottoscrizione. Grazie ai nostri tanti consueti sostenitori, oltre che a persone vicine al mondo dei vigili del fuoco e alla grande generosità del consigliere regionale Stefano Mai abbiamo raggiunto l’obiettivo”.

“Ora l’attrezzatura donata rimarrà presso la caserma di Albenga, montata su un agile ed attrezzato automezzo, a disposizione anche degli altri enti ed associazioni di soccorso del territorio”.

“Civico 41, che proprio tra pochi giorni festeggerà i suoi tre anni di attività, continua a crescere e a diversificare il proprio campo d’azione, con la stessa passione di sempre” conclude il presidente Ferrari.