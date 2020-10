Albenga, kitesurfer in balia delle onde e della corrente: salvato dalla Capitaneria di porto

Albenga. Intervento dei vigili del fuoco e della Capitaneria di porto ad Albenga per soccorrere un kitesurfer in difficoltà: un torinese 50enne in vacanza nella cittadina ingauna nel campeggio “Italia”.

L’allarme è scattato poco dopo le 14.00 di oggi.

Le onde e la forte corrente hanno spinto il surfista al largo: è stato lui stesso a chiedere aiuto sbracciandosi a ripetizione, ormai in balia del mare.

I soccorritori sono stati costantemente in contatto visivo con lui, fino a quando è stato raggiunto e tratto in salvo dalla Guardia Costiera, all’altezza di Ceriale, dopo aver percorso oltre due miglia nautiche.

Il 50enne è stato poi condotto fino al porto di Loano: le sue condizioni sono buone, per lui solo tanto spavento.