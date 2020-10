Albenga. Intervento di pulizia nelle palazzine di Arte a San Fedele d’Albenga. L’intervento, realizzato da Arte su un’area di sua proprietà, consiste nello sfalcio dell’erba, nella trinciatura dei canneti, nella rimozione dei rifiuti ivi presenti e nella messa in sicurezza del cantiere.

Afferma l’assessore Gianni Pollio: “E’ iniziato oggi un intervento da me molto sollecitato, quello della pulizia completa da parte di Arte dell’area di proprietà di ques’ente sita a San Fedele. È un intervento particolarmente importate e a tutela, non solo del decoro della frazione, ma anche della sicurezza e dell’igiene pubblica. Attraverso l’intervento su questa zona sarà effettuata anche la pulizia del rio Acquafredda, particolarmente importante in questo periodo dell’anno.”

Il consigliere delegato alla frazione Raiko Radiuk afferma: “Ringrazio Arte Savona e il suo presidente Alessandro Revello che sin da subito si è mostrato disponibile per trovare una rapida conclusione a questo lungo dilemma urbanistico. Dopo aver posizionato una rete di recinzione all’area, fatta una prima bonifica e varie messe in sicurezza, la nostra Amministrazione anche dopo alcune segnalazioni avvenuta anche tramite lo sportello del cittadino per cui ringrazio la consigliere Claudia Ramò, ha sollecitato un importante intervento di pulizia dell’area ad Arte necessario anche per poter monitorare meglio la zona ed evitare il più possibile l’accesso da parte di balordi o senzatetto. Ci scusiamo anche da parte di Arte con i cittadini per eventuali disagi”.

“Per rispondere a chi chiede cosa succederà di questo scheletro, è giusto dire che stiamo mettendo tutte le nostre forze per riuscire in collaborazione con l’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia a portare a termine i lavori del fabbricato, al fine di completare quell’operazione edilizia che ha permesso di riqualificare una bella zona come oggi è piazza Falcone e Borsellino”.