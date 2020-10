Albenga. Il fiuto del commissario “Lupo” ancora una volta permette all’Ufficio di Sicurezza Urbana dell’associazione delle Polizie Locali di Albenga, Loano e Finale di portare a segno un importante risultato in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, sempre presenti sul territorio, spesso anche in servizi in borghese e quindi meno visibili dai cittadini, hanno eseguito controlli mirati sul territorio ingauno per contrastare, in particolare, la diffusione del fenomeno tra giovani e giovanissimi.

Foto 2 di 2



Dai controlli posti in essere in una zona appartata d’Albenga sono stati fermati tre giovani, tutti appena maggiorenni, i quali, all’interno di una macchina, stavano consumando della marijuana .

Fermati e controllati gli agenti hanno scoperto che la sostanza era stata fornita da uno dei presenti.

Chiesta l’autorizzazione al magistrato di turno gli agenti si sono attivati per procedere alla perquisizione domiciliare del giovane pusher che aveva già precedenti specifici per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il controllo l’unità cinofila antidroga, il commissario “Lupo” si è fermato in particolare al piano terra dell’immobile nella zona di pertinenza condominiale. Sebbene all’apparenza non vi fossero sostanze occultate il fiuto di “Lupo” ha dimostrato di andare ben oltre a quello che l’occhio umano poteva percepire. Solo grazie alla sua grande insistenza, infatti, gli operatori hanno deciso di smontare delle canalette elettriche nel punto esatto indicato dall’unità cinofila e, occultato in un buco, è stato trovato un sacchetto con della marijuana.

Proseguendo le indagini gli agenti hanno rinvenuto inoltre strumenti atti allo spaccio e al confezionamento delle sostanze stupefacenti, in particolare un bilancino digitale di precisione nonché diversi sacchetti.

Di fronte all’evidenza dei fatti al giovane pusher che era convinto che nessuno avrebbe mai scoperto il suo nascondiglio non è restato altro che confessare la proprietà della sostanza e degli oggetti ritrovati.

Il 18enne è stato quindi denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci nel complimentarsi con la polizia locale, in particolare con il commissario “Lupo” e, naturalmente il suo conduttore Romualdo Caso, sottolinea il ruolo dell’amico a 4 zampe come membro effettivo del corpo della Polizia Locale.