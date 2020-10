Albenga, i dirigenti del Comune rinunciano agli aumenti sui “premi”

Albenga. I dirigenti del Comune di Albenga rinunciano all’incremento del fondo decentrato della dirigenza pari a 10 mila euro mettendo tali risorse a beneficio del bilancio comunale.

La decisione è stata presa alla luce della situazione di particolare difficoltà per l’economia cittadina emersa a causa dell’emergenza Covid-19.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Questo è un gesto, non solo simbolico dato l’ammontare della cifra in questione che fa capire la grande sensibilità dei nostri dirigenti comunali che hanno a cuore Albenga. In un momento come questo, in cui il bilancio comunale deve tenere conto delle esigenze generate dall’emergenza Covid credo che questo contributo potrà essere molto importante e, sicuramente, è molto apprezzato. Credo non sia da tutti avere dirigenti come i nostri che ringrazio davvero per questa loro decisione”.

L’assessore al bilancio Silvia Pelosi: “Questo è un gesto di grande generosità che denota la grande sensibilità e lo spirito di solidarietà che anima i dirigenti del nostro comune con i quali abbiamo la fortuna di collaborare. Tale somma sarà destinata a finalità sociali per garantire un sostegno soprattutto a favore di chi è stato colpito dalla crisi economica e sanitaria di questo ultimo anno perché questo è il desiderio dei dirigenti, che condividiamo pienamente. In questo momento tutti noi dobbiamo fare dei sacrifici, perché solo tutti insieme riusciremo a uscire da questa terribile situazione”.