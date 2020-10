Albenga. Ieri pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Albenga hanno svolto un controllo nella centralissima piazza del Popolo al fine di verificare il rispetto della normativa anti Covid-19.

Dopo alcuni giorni in cui i militari hanno condotto una incessante opera di sensibilizzazione con la contestazione di multe solo in casi estremamente necessari o in caso di rifiuto di indossare la mascherina, ieri hanno cominciato a svolgere controlli più severi. L’attività ha riguardato tutte le persone presenti o in transito nella piazza.

Il bilancio è di 12 contravvenzioni: 7 hanno riguardato un gruppo di cittadini extracomunitari, pregiudicati, che solitamente bivaccano nella piazza. Nessuno di loro aveva la mascherina neanche al seguito. Alcuni sono stati anche sottoposti a perquisizione.

Altre 3 sanzioni sono state elevate nei confronti di altrettanti cittadini italiani che sostavano nella piazza, in gruppo, senza mascherina. Uno non l’aveva neanche al seguito.

Infine, 2 contravvenzioni sono state contestate ad altrettanti minorenni. I due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati prima invitati dai Carabinieri ad indossare la mascherina (cosa che hanno fatto mostrando una certa strafottente insofferenza) informandoli dei rischi connessi al mancato uso del dispositivo.

Dopo appena 10 minuti, pensando che i Carabinieri si fossero allontanati, l’hanno di nuovo tolta e messa in tasca. A questo punto è scattata necessariamente la contestazione della violazione che verrà notificata ai genitori che saranno tenuti al pagamento della multa 400 euro.