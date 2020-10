Albenga. Messo in sicurezza l’immobile di via Montalcini occupato da abusivi e balordi. A darne notizia, il consigliere comunale del Gruppo Lega di Albenga Roberto Tomatis: “A seguito di un incarico professionale ricevuto dal curatore fallimentare dell’immobile di via Montalcini ho potuto constatare personalmente il grande impegno, l’attenzione e la professionalità della Polizia Locale di Albenga”.

“Un intervento, quello di via Montalcini eseguito per mettere in sicurezza due alloggi occupati abusivamente da alcuni sbandati, che la polizia locale ha immediatamente risolto con professionalità, provvedendo alla chiusura degli ingressi con pannelli installati per ostruire e limitare gli accessi a balordi”, ha proseguito.

“Va dato atto della tempestività con la quale la Polizia locale è intervenuta dopo la mia chiamata e a loro va un grande ringraziamento per la fattiva collaborazione e professionalità. Nonostante la enorme mole di lavoro, aumentata anche a causa del periodo pandemico, la polizia locale riesce a porre in essere attività a tutela dei cittadini quotidianamente. Negli immobili occupati erano presenti bivacchi, immondizia, materassi e all’arrivo dei Militi gli abusivi sono stati lesti ad abbandonare in fretta e furia per sfuggire al fermo”, ha aggiunto ancora.

“Non posso che ringraziare la Polizia Locale e constatare purtroppo di come il problema delle occupazioni abusive sia ancora fortemente presente nella nostra città”, ha concluso Roberto Tomatis.