Alassio, una serata nel ricordo di Ennio Pogliano

Alassio. Qualcuno ancora non crede che se ne sia andato davvero e si aspetta di vederlo al timone del Pequod dall’alto del quale ha diretto tante regate. Sicuramente nessuno l’ha dimenticato e il 16 ottobre prossimo, a un anno esatto dalla sua scomparsa, il Circolo Nautico al Mare in collaborazione con l’Associazione Vecchia Alassio e con il Patrocinio del Comune di Alassio dedica una serata al ricordo di Ennio Pogliano.

“Una serata di ricordi, quelli belli – spiegano dall’organizzazione – quelli di Alberto Beniscelli, nipote di quell’Alberto Beniscelli che scrisse “Alassio: paese e gente di mare” in occasione del cinquantennale del circolo nel 1975 e quelli del Comandante Giancarlo Cerutti, una vita dedicata al mare e alle stelle, bussola dei marinai”.

Il 16 ottobre alle ore 21 l’appuntamento sarà con una “Serata Alassina – Immagini e notte di ieri e di oggi” alla Biblioteca Civica Deaglio, per l’occasione collegata in diretta streaming per consentire al numero più ampio di persone e di amici del mare e di Ennio di seguire il racconto.

“La normativa relativa all’emergenza sanitaria – spiegano dall’amministrazione comunale – ha infatti notevolmente ridotto la fruibilità dell’Auditorium. Ci siamo quindi organizzati affinché chi impossibilitato a seguire di persona l’evento, possa assistervi da remoto”