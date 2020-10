Alassio. “Tra il dicembre e il gennaio scorso – spiega Franca Giannotta, assessore ai lavori pubblici del Comune di Alassio – avevamo approvato una serie di delibere che impegnavano l’amministrazione comunale per i mesi successivi. Progetti già annunciati, condivisi e in parte già avviati che poco alla volta dovevano cambiare profondamente il volto della nostra città”.

“Il lockdown prima, la stagione turistica poi – aggiunge Giannotta – hanno di fatto bloccato le attività che proprio in questi mesi stanno riprendendo, prova ne sono i numerosi cantieri che sono stati aperti in città. Tra questi, si è appena concluso quello per la realizzazione dello scivolo per disabili e passeggini che è stato realizzato su Passeggiata Ciccione. Ma è di questi giorni l’apertura del cantiere di Piazzetta d’Amico: un intervento, per un importo di circa 50mila euro, che riguarda la riqualificazione con pavimentazione in basole e l’abbattimento delle barriere architettoniche”.

“Ad oggi – spiega ancora Giannotta – la piazzetta risulta pavimentata con un conglomerato bituminoso non consono al centro storico cittadino e soprattutto non adeguato per quanto attiene la fruibilità da parte dei diversamente abili. Di qui la richiesta da parte dell’amministrazione all’ufficio tecnico comunale di predisporre il progetto e predisporre l’assegnazione dei lavori con procedura negoziata. Andremo quindi ad intervenire anche sui sottoservizi e a realizzare una nuova illuminazione artistica al pavimento come già fatto per Vico Mela”.

“Unito al progetto per la riqualificazione di Piazza Airaldi Durante – la conclusione dell’Amministrazione Melgrati Ter – stiamo cercando di portare avanti una vera e propria riqualificazione e valorizzazione di uno dei Borghi più caratteristici della nostra città”.