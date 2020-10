Alassio, studente positivo all’Alberghiero: classe e 6 insegnanti in quarantena

Alassio. Altro caso di positività al Covid-19 nelle scuole savonesi: uno studente dell’Alberghiero è risultato positivo, si tratta di un alunno della prima superiore, della sezione gastronomica.

Per tutti i compagni di classe e per 6 insegnanti dell’istituto superiore alassino è scattata la quarantena preventiva, secondo il protocollo sanitario previsto in questi casi: si attende l’esito dei tamponi disposti su tutti coloro che sono venuti a contatto con lo studente positivo.

La dirigenza dell’Alberghiero è continuo contatto con la Asl 2 savonese per tutte le misure preventive. Nonostante la competenza delle scuole superiori sia della Provincia di Savona, anche l’amministrazione comunale alassina sta seguendo l’evolversi della situazione sanitaria.

Stando a quanto appreso, per ora le lezioni proseguiranno con la didattica a distanza in attesa degli esiti dei tamponi.