Alassio, scompare a soli 44 anni la commerciante Alessia Castagnino

Alassio. E’ mancata a soli 44 anni, dopo aver combattuto da tempo contro un brutto male, la commerciante Alessia Castagnino.

Mamma di tra bambine, Alessia Castagnino lascia la madre Cristina, il marito, le figlie, il fratello Luca e tutti i parenti e amici che si stringono nel dolore.

Ma la perdita della donna è un lutto anche per tutta la comunità alassina, che la conosceva in particolare per la figura di riferimento all’interno dell’attività commerciale che gestiva nel Budello di Alassio.

Il funerale si svolgerà lunedì 5 ottobre alle ore 15.30 nella Chiesa di San Giovanni Battista (Fenarina), dove domenica 4 ottobre alle ore 19 sarà recitato il Santo Rosario.

I parenti in occasione desiderano ringraziare la dottoressa Stefania Giudici, il reparto di medicina d’urgenza e il pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è stata assistita Alessia.

Per ricordare la donna prematuramente scomparsa sono accettate offerte alla Croce Bianca di Albenga, sezione di Villanova, anzichè composizioni floreali.