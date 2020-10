“Alassio in Rosa per Alessia”: continuano i martedì della prevenzione ad Alassio Salute

Alassio. Continuano “I Martedì della Prevenzione” presso Alassio Salute. “Grazie alla collaborazione con il centro medico siamo riusciti a realizzare un momento che ritengo davvero fondamentale nell’ambito del programma ‘Alassio in Rosa per Alessia’” commenta Patrizia Mordente, assessore alle Pari Opportunità.

L’appuntamento continuerà per tutto il mese di ottobre presso il noto poliambulatorio di via della Chiusetta, in cui ogni martedì dalle 14,30 specialisti radiografi mostreranno come prevenire o sentire con l’autopalpazione, l’eventuale insorgere di problematiche. È necessaria la prenotazione chiamando il numero 346 163 54 00, affinché siano creati gruppi di massimo dieci persone, opportunamente distanziate e dotate dei dispositivi di protezione individuale,

“Riteniamo che questo sia un aiuto concreto per tutte le donne che possono imparare a conoscere meglio il proprio corpo, riuscendo così ad agevolare una diagnosi precoce e un’azione tempestiva che nella maggior parte dei casi è quella che può letteralmente salvare la vita” conclude Mordente.