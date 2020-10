Alassio. Ha riscosso grande partecipazione l’evento “Yoga in Rosa”, dedicato alle donne e alla prevenzione dei tumori in collaborazione con l’AIRC e organizzato il fine settimana del 10 e 11 ottobre.

Nelle giornate di sabato e domenica mattina alle ore 10 sul molo Pontile Bestoso di Alassio si sono infatti svolte lezioni yoga gratuite rivolte a tutti, uomini e donne, “un’attività rigenerante ed una location speciale sospesi tra mare e cielo per sensibilizzare sull’argomento e per regalare un po’ di benessere ai partecipanti” fanno sapere gli organizzatori.

“Lo yoga è ormai risaputo essere strumento di profondo benessere fisico, mentale, emozionale e come tale deve essere di libero accesso ad ogni categoria sociale per garantire un vero benessere per tutti – aggiungono – Durante il weekend, molti praticanti yoga di Milano e Torino hanno appositamente raggiunto la città per un weekend di vacanza”.

Le lezioni sono state fortemente volute da Lucia Ragazzi, senior yoga teacher molto sensibile sui temi sociali e fondatrice di Free Yoga Italia, e sono state gestite dallo staff insegnanti del centro Essere Yoga e Benessere di Alassio, professionisti certificati e altamente qualificati, per un servizio gratuito ma di qualità. Le attività sono state svolte nel rispetto delle norme anti-covid con distanziamento, pulizia e sanificazione.

“L’iniziativa è stata un servizio per residenti e per i turisti che anche in questo periodo frequentano la città – concludono gli organizzatori – ma è stata soprattutto un’occasione per fondere turismo, sport, cultura, tempo libero, salute e sociale. stringendosi tutti in un grande abbraccio”.