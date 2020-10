Alassio e Albenga dispongono l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento: previsto abbassamento delle temperature

Alassio/Albenga. Il Comune della Città del Muretto ha disposto l’accensione anticipata dei sistemi di riscaldamento. Da oggi infatti è possibile avere abitazioni e locali caldi un paio di ore al mattino e un paio al pomeriggio.

La motivazione di tale scelta, come spiegato dall’amministrazione comunale alassina, è conseguente alle “previsioni climatiche dei prossimi giorni, che prevedono temperature piuttosto rigide. Per tutelare la salute pubblica abbiamo così dato il via libera all’accensione degli impianti termici da oggi al 14 novembre compreso”.

Il riscaldamento potrà essere usufruito da edifici pubblici e privati fino a un massimo di 4 ore al giorno, nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente prevista per legge.

Una misura simile e per le stesse ragioni è stata attuata dal Comune di Albenga. Il sindaco Tomatis infatti ha disposto l’accensione degli impianti di riscaldamento per un massimo di cinque ore giornaliere dal 15 ottobre fino al 14 novembre su tutto il territorio albenganese.