Alassio Cup Over 40 più forte delle avversità: vincono ancora i Dutch Veterans

Alassio. Nonostante le difficoltà conclamate, come l’emergenza Covid e quelle impreviste, come l’allerta meteo, l’Alassio Cup Over 40 Trofeo Solponente ha voluto lasciare il segno anche nel 2020 con un’edizione speciale, denominata Basketball on Quarantine, intitolata alla memoria di Mario Berrino nel decennale della scomparsa e patrocinata dal Comune di Alassio.

Presenti formazioni straniere ed italiane in numero limitato, per consentire un corretto rispetto del protocollo sanitario per la sicurezza di tutti i partecipanti.

A trionfare, per il secondo anno consecutivo, la formazione olandese Dutch Veterans (nella foto sopra) che ha sconfitto in finale i beniamini di casa dei Liquid Old Boys Alassio per 58 a 39, al termine di una partita che è stata in equilibrio solo nei primi due quarti. Nelle file olandesi era presente Jos Kuipers, stella della nazionale orange.

Nella finale di consolazione i lombardi di Sesto San Giovanni hanno regolato il Team Belgio per 58 a 32 guadagnando il gradino più basso del podio.

Il vicesindaco Angelo Galtieri ha premiato, oltre alle squadre, anche il miglior realizzatore del torneo Michel Van Houten (Olanda) e l’Mvp Pat Grossmann (Belgio).

Il Liquid Old Boys Alassio era composto da Binetti, Bontempi, Cardella, Leoncini, G. Michelini Pagani, Santi, Schiappacasse; allenatore Bonato.