Al via il progetto dedicato al superbonus: partnership tra Ance e Banca Carige

Savona. Le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni, collegate al Superbonus, rappresentano una grande opportunità, che va però attentamente valutata, per i cittadini, per le imprese e il territorio.

Con i recenti interventi normativi la disciplina delle agevolazioni fiscali a supporto degli interventi di ristrutturazione edilizia ha subito una interessante evoluzione andando ad elevare fino al 110% il credito di imposta. Il tutto a determinate condizioni ed entro certi limiti. Orientarsi nel nuovo sistema delle Agevolazioni fiscali per lavori edili richiede quindi ora il miglior supporto possibile.

Ance Savona (associazione dei costruttori edili della nostra Provincia) ha deciso di mettere a punto un sistema, per supportare proprietari e imprese nel centrare il miglior risultato possibile e per curare tutto il processo (studio preliminare, individuazione dei lavori, selezione delle imprese, gestione degli aspetti burocratici) dall’inizio alla fine.

Questo è stato possibile creando intorno alle aziende aderenti ad Ance un team di professionisti e attivando una collaborazione con Banca Carige, la banca del territorio.

Obiettivo di tutto ciò è fornire un supporto di qualità massimizzando le ricadute sulla economia locale, fornendo interlocutori presenti da sempre sul territorio, in modo che il dialogo sia diretto e immediato.

La sezione imprenditori edili di Savona, fa parte dell’Unione Industriali della Provincia di Savona, aderisce ad Ance nazionale ed è una delle associazioni di Confindustria: “Fare squadra è la miglior risposta per sfruttare le occasioni di rilancio”.

