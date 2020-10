Al Malpasso il set della grande produzione indiana "Radhe Shyam"

Finale Ligure. La location e lo splendido scenario del Malpasso scelto ancora una volta come set per un nuovo film: si tratta della produzione indiana di “Radhe Shyam”, che dal 5 ottobre ha iniziato girare a Torino e in Piemonte, e che oggi è sbarcata nel finalese per girare alcune scene della pellicola.

Quella di “Radhe Shyam” è una produzione senza precedenti, che porterà sui grandi schermi Prabhas, la famosissima star bollywoodiana da milioni di fan e follower e Pooja Hedge, una delle attrici più seguite nel mercato internazionale.

“Radhe Shyam” sarà distribuito in tutto il mondo nel 2021, in 8 mila copie, ed è il primo grande film indiano interamente girato in Italia. La troupe italiana è composta di 50 persone.

Il film è stato presentato ai primi di ottobre presso la Regione Piemonte e vede protagonista la Film Commission Torino Piemonte, che hanno voluto ringraziare il produttore indiano Pramod Uppalapati con una speciale targa.

Radhe Shyam è un film drammatico e romantico, diretto da Radha Krishna: la pellicola è ambientata negli anni Settanta e racconta una storia d’amore.

Le riprese erano iniziate già agli inizi dell’anno, ma poi sospese per l’emergenza Covid, ora sono ripartite in vista dell’attesa uscita del film il prossimo anno.

La trasformazione del Malpasso in un set cinematografico per una grande produzione ha costretto alla chiusura del tratto di Aurelia, in entrambe le direzioni, sulla base delle esigenze di ripresa delle scene previste, alcune delle quali girate anche con un drone: inevitabili le code e i disagi alla viabilità.

Nel pomeriggio saranno girate alcune scene sulla spiaggia. Particolare curioso, la realizzazione di piccole opere d’arte con il legname rimasto sul litorale, che faranno da contorno alle “riprese finalesi” del nuovo film.