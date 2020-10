Alassio. “Li abbiamo recuperati, potati, lasciati qualche giorno interrati in vasconi, ora li abbiamo rimessi a dimora, nei giardini di Parco San Rocco”.

Alessandra Aicardi, consigliere incaricata al Verde Pubblico di Alassio ha spiegato così “l’intervento di salvataggio” di tre alberi di pepe che la furia del vento della scorsa settimana aveva abbattuto.

“Ora la natura deve fare il suo corso, – ha proseguito, – ma sono ragionevolmente ottimista e devo ringraziare i nostri giardinieri che ancora una volta si sono dimostrati tempestivi e competenti”.

In questi giorni, inoltre, il settore è stato chiamato a numerosi interventi, non solo per il ripristino dei danni causati dal maltempo della scorsa settimana ma anche per la messa a dimora dei Ciclamini dell’Airc.

“Anche quest’anno infatti – ha aggiunto ancora Aicardi – abbiamo trasformato la maggior parte delle nostre aiuole nell’ambito di ‘Alassio in Rosa per Alessia’, aderendo all’importante iniziativa nell’ambito del Garden Festival d’Autunno acquistando dai garden AICG i Ciclamini Rosa, pianta testimonial della Campagna Nastro Rosa di AIRC: una produzione florovivaistica italiana e soprattutto ligure”.

“Parte del ricavato dalla vendita di questi ciclamini sarà infatti devoluta alla ricerca contro il tumore al seno. L’obbiettivo è dunque triplice: fare del bene, abbellire le aiuole cittadine, valorizzando la filiera florovivaistica italiana”, ha concluso Aicardi.