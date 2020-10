A tu per tu con Luciano Mendez, ex calciatore, che ha intrapreso la carriera da allenatore nel settore giovanile del Biassono, in Lombardia, cittadina dove vive. Da giocatore ha militato in diverse squadre della provincia di Savona, ovvero Albenga, CerialeCisano, Veloce, Cairese, per poi indossare per molti anni la maglia del Biassono.

Luciano Mendez, argentino, classe 1981, attaccante, ci racconta i momenti più significativi della sua carriera, i suoi ricordi più belli delle stagioni trascorse nel savonese, il suo modo di interpretare e vivere il calcio, la sua attuale occupazione nel ruolo di mister. Durante la trasmissione intervengono Pablo Mariano Siracusa e Gastón Federico Leveau.