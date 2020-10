A tu per tu con Gentian Torra e Riccardo Morielli, entrambi giocatori del Millesimo, squadra che milita nel campionato di Prima Categoria. Torra, attaccante, in passato ha giocato con Cairese e Bragno e quest’estate è passato per la prima volta con i giallorossi. Morielli, centrocampista, dopo tredici anni nella Cairese tra settore giovanile e prima squadra ha indossato la maglia del Millesimo per sei anni per poi farvi ritorno dopo sei stagioni trascorse nel Legino.

Gentian Torra, classe 1992, e Riccardo Morielli, classe 1987, ci parlano del loro modo di vivere il calcio e delle proprie caratteristiche sul campo, raccontandoci alcuni aneddoti e come stanno vivendo l’attuale stagione a Millesimo, commentando inoltre gli interventi in trasmissione di Matteo Spozio, Fabio Tobia, Cristian Cattardico e dei ragionieri di MillesyWood.