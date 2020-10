A tu per tu con Fabio Zanardini e Pietro Sansalone, rispettivamente allenatore e direttore sportivo dell’Asd Pontelungo 1949, squadra che milita nel campionato di Prima Categoria. Zanardini in passato è stato il mister di Albenga, Calizzano, Laigueglia e Città di Finale; da cinque anni guida la formazione albenganese. Sansalone, oltre ad essere giocatore nel ruolo di difensore con trascorsi in varie squadre del comprensorio, da questa stagione riveste il ruolo di direttore sportivo.

Fabio Zanardini e Pietro Sansalone ci parlano della realtà Pontelungo, società che negli ultimi anni è molto cresciuta sul piano dei risultati, raccontandoci il modo di vivere ed interpretare i rispettivi incarichi, toccando alcuni momenti del passato di entrambi e dando uno sguardo al futuro e alle aspettative del team granata.