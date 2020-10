A tu per tu con Fabio e Nicolò Tobia

A tu per tu con Fabio Tobia e Nicolò Tobia, entrambi tesserati per l’Usd Legino 1910, squadra che milita nel campionato di Promozione ligure. Fabio, classe 1976, ex giocatore di ruolo attaccante, da gennaio è tornato ad essere l’allenatore della prima squadra verdeblù dopo esserlo stato già per alcuni anni in passato. Nicolò, classe 2003, cresciuto nelle giovanili leginesi, da un paio di anni è giocatore della prima squadra.

Fabio Tobia e Nicolò Tobia ci raccontano il loro rapporto padre e figlio nel mondo del calcio, ci parlano della realtà della società leginese e della loro squadra, descrivendo la passione con cui vivono i rispettivi ruoli e il modo in cui stanno vivendo la stagione in corso.