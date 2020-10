A Savona il 53° convegno internazionale della Ceramica

Savona. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre si terrà il LIII convegno internazionale della Ceramica organizzato dal Centro Ligure per la Storia della Ceramica negli spazi del Civico Museo Archeologico e della città, in collaborazione con l’Università degli studi di Genova, il Comune di Savona e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, con il supporto della Fondazione A. De Mari.

Appuntamento al Complesso monumentale del Priamar.

Il tema “Ceramica per i complessi religiosi e i luoghi di assistenza e misericordia: committenza, produzione e consumo” ha richiamato un folto numero di studiosi italiani ed esteri che presenteranno un quadro generale su di un tema finora poco tratto negli studi ceramologici ed archeologici.

Sabato pomeriggio verrà dato spazio, come di consueto, agli interventi a tema libero.

L’attuale emergenza Covid 19 ha fatto sì che il convegno si svolga per la maggior parte in straming (sono oltre 40 i relatori collegati da tutta Italia e dall’Estero) e solo un limitato numero in presenza. Chi intendesse seguire i lavori congressuali potrà farlo collegandosi al sito: https://meet.google.com (QUI dettagli e programma).