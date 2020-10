A Pietra si potrà dare da mangiare ai colombi nel greto del Maremola: accordo Comune-Enpa

Pietra Ligure. “In base al dialogo costruttivo tra il settore Ambiente del comune di Pietra Ligure e la Protezione Animali savonese è stata emanata nei giorni scorsi un’ordinanza del sindaco De Vincenzi, che permette la distribuzione di cibo ai colombi nel greto del torrente Maremola ma lo vieta tassativamente altrove”.

A comunicare l’accordo raggiunto è Enpa Savona, dalla quale hanno precisato: “Si eviterà così anche che qualche animalista continui a gettare cibo, magari la notte, sotto casa o nella piazza vicina; nei prossimi mesi verranno verificati risultati ottenuti e sarà quindi possibile valutare l’efficacia dell’ordinanza nel perseguire la finalità di contenere la presenza dei colombi e ridurne l’impatto ambientale senza affamarli inutilmente”.

“Il problema della presenza dei colombi nelle città viene affrontato da molti sindaci in modo sommario e superficiale, – hanno proseguito dalla Protezione Animali savonese, – vietando di dare loro cibo ovunque, pensando che ciò servirà a ridurne il numero. Studi scientifici hanno però dimostrato che ciò favorisce la dispersione degli animali in altre zone cittadine, alla ricerca di cibo, con esportazione e moltiplicazione dei presunti problemi, senza peraltro influire sul numero complessivo”.

“Consentendone invece l’alimentazione in zone individuate e delimitate contrasta la dispersione e favorisce la formazione di colonie stabili e meno fertili. Il tutto in attesa che finisca il monopolio dell’unica ditta in Italia che vende, a prezzi difficilmente sostenibili per un comune, il mangime addizionato con sostanze sterilizzanti”, hanno concluso da Enpa.