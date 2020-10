19 ottobre 2019 / 19 ottobre 2020

È passato solo un anno, da quel giorno a Roma, la nostra prima volta in piazza, ma che anno è stato Amici?

Un anno importante, che ha segnato un percorso il cui risultato oggi è sotto gli occhi di tutti.

Abbiamo dato vita a un gruppo che è diventato una squadra: forte, unita, decisa a lavorare per il territorio.

Esperienze e professionalità differenti ma complementari.

Come spesso affermo, in una squadra che vince servono figure diverse, che coprano le aree giuste per portare in casa il risultato migliore.

In questi anni, ognuno di noi ha giocato il ruolo a lui più congeniale, per crescere sia come singolo che come gruppo.

Abbiamo raggiunto un gran risultato, ma siamo anche consapevoli che abbiamo ancora tanta strada da fare.

Ma la cosa più importante è che siamo, oggi come non mai, determinati ad andare avanti, mettendoci la faccia, restando in mezzo a voi, che con la vostra fiducia, siete stati la benzina del nostro motore.

Per voi, con voi, sempre.

Angelo Vaccarezza