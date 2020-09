Willy Monteiro, flash mob a Noli in occasione dei funerali del giovane ucciso a Colleferro

Noli. Domani mattina (12 settembre), alle 10, il Noli Social Club APS Arci organizzerà un flash mob in occasione dei funerali di Willy Monteiro, il giovane ucciso a Colleferro.

“Domani si terranno i funerali di Willy, ammazzato di botte qualche giorno fa, senza motivo e nella totale indifferenza, – ha dichiarato Fulvio Peluffo, vicepresidente deò Noli Social Club. – Proprio per opporci a questa idea, domani non vogliamo essere indifferenti”.

“Quindi, come club giovanile e di promozione sociale, invitiamo chiunque voglia unirsi a noi domani mattina a dare un segno, per 1 minuto, in corrispondenza dei funerali. Per chi volesse, basta veramente poco: una maglietta bianca ed 1 minuto di silenzio da regalare. Dimostriamo di essere differenti”, ha concluso.

Ecco il programma: ritrovo ore 9.50/9.55 davanti all’oratorio di S. Anna – Noli con maglietta bianca (NB. obbligatorie mascherina e distanze interpersonali).