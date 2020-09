“Vogliamo scuola sicura, che non lasci indietro nessuno”: i liceali savonesi scendono in piazza

Savona. “Vogliamo una scuola sicura, che non lasci indietro nessuno”. Forti della loro convinzione, numerosi liceali savonesi sono pronti a scendere in piazza per dare vita ad una manifestazione di protesta promossa dal coordinamento studentesco “17centoinpiazza”.

Si svolgerà venerdì, alle 12,30, in piazza Sisto, e coinvolgerà studenti del classico Chiabrera; linguistico Chiabrera; scienze umane Della Rovere; Itis Pancaldo; liceo scientifico Grassi.

“Tutti gli anni la stessa storia, – si legge nel volantino già largamente diffuso nelle scuole savonesi. – Mancano i professori, strutture inadatte, tanta confusione e noncuranza generale. La crisi del coronavirus ha solamente messo in luce le problematiche esistenti già da tempo, e il ritornello è sempre lo stesso: ‘mancano i soldi’”.

“Noi ci siamo stufati. Vogliamo chiarezza, vogliamo una scuola sicura, una scuola al passo con i tempi, una scuola che non lasci indietro nessuno e che tuteli chi ci lavora e chi ci studia”.