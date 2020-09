Viveva libera, poi è stata investita: ora Gigia cerca una famiglia

“Chiedo il vostro aiuto per questa gattina speciale, che sa solo amare ma che non ha ancora trovato una casa. Grazie di cuore per il vostro aiuto”.

Con queste parole inizia l’appello di Emanuela, che spera di trovare una casa per Gigia: “Ata ancora aspettando chiusa in un gabbia la famiglia giusta per lei – racconta – Ha sempre vissuto libera facendosi coccolare da tutti. Ma è stata investita e per strada non può più tornare, è troppo rischioso per lei perché cammina lenta. Ora sta bene, anche se Fiv+, ma non fatevi intimorire perché l’unica cosa che può portare in una casa è amore” conclude Emanuela.

Gigia ha 10 anni ed è sterilizzata, vaccinata e spulciata. Si trova ad Arma di Taggia. Verrà fatto un preaffido conoscitivo e successivamente l’adozione. Per informazioni 339/3670333.